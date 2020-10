Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 041020-807: Gewaltsam in Schule eingedrungen - Festnahme

Gummersbach (ots)

Unbedingt hinein in die Schule wollte am Sonntag (4. Oktober) ein 17-jähriger Gummersbacher.

Im Tatzeitraum zwischen 2 Uhr und 4 Uhr nachts zerstörte er eine Fensterscheibe an dem Schulgebäude in der Reininghauser Straße. So gelangte er in das Lehrerzimmer der Schule. Passanten wurden auf die beschädigte Scheibe und Licht in der Schule aufmerksam. Als sie dann den 17-Jährigen aus dem Fenster nach draußen klettern sahen, hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei nahm den Jugendlichen vorläufig fest. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

