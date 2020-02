Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++Firmenwagen beschädigt+++Sprayer unterwegs+++Einbrecher am Werk+++Auto erfasst Kind+++

Friedberg (ots)

>Firmenwagen besprüht in Butzbach

Einen weißen VW Up mit Firmenbeschriftung beschädigten Unbekannte zwischen Freitag, 31.01., 16:00 Uhr und Montag, 07:10 Uhr mit oranger Farbe. Der Kleinwagen stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz vor einem Bürogebäude in der Straße Am Planetenbrunnen in Butzbach. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel: 06033 / 70 43 0. +++

>Sprayer unterwegs in Bad Nauheim

Bereits am vergangenen Mittwoch (29.01.2020) besprühten zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr Unbekannte eine Garagenwand in der Lutherstraße in Bad Nauheim. Die Ermittler der Polizei in Friedberg fragen nun, wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnte und erbitten Hinweise unter Tel: 06031 / 60 10. +++

>Einbrecher am Werk in Münzenberg

Am gestrigen Dienstag ließen Langfinger Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro aus einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße im Ortsteil Gambach mitgehen. Die Bewohnerin war zwischen 15:55 Uhr und 19:20 Uhr unterwegs. Diese Gelegenheit nutzten Einbrecher. Sie schlugen kurzerhand eine Terrassentür ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Mitsamt ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel: 06031 / 60 10 entgegen. +++

>Auto erfasst Kind in Bad Vilbel

Am gestrigen Dienstag (04.02.2020) erfasst eine 39 Jahre alte Fahrzeuglenkerin mit ihrem blauen Ford einen erst 7jährigen Radfahrer. Dieser wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Es ist 14:15 Uhr, als der Junge von der Schule auf dem Weg nachhause ist. Sein Heimweg führt ihn entlang der Siesmayerstraße. Zeitgleich fährt die Autofahrerin die Goethestraße entlang. Im Kreuzungsbereich kommt es dann zum Zusammenstoß: Der vorfahrtsberechtigte PKW erfasst das Kinderfahrrad. Polizei und Rettungswagen sind wenig später an der Unfallstelle. Da sich der Junge nur leichte Verletzungen zugezogen hatte, bringen ihn die Einsatzkräfte schließlich nachhause. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermitteln nun Beamte der Polizeistation in Bad Vilbel. Zeugen melden sich unter Tel: 06101 / 54 600.

+++

