Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051020-811: Zwei Verletzte bei Unfall auf nasser Fahrbahn

Bild-Infos

Download

Wiehl (ots)

Eine 18-jährige Gummersbacherin und ihre 13-jährige Schwester sind am Sonntag (4. Oktober) bei einem Unfall auf der Straße "Auf der Bliebach" schwer verletzt worden.

Die Fahrerin, ihre kleine Schwester und ein Hund waren gegen 14.35 Uhr von Wiehl kommend in Richtung Marienheide unterwegs. In einer Linkskurve kam der Seat Ibiza nach rechts von der Straße ab. Durch die angrenzende Böschung geriet der PKW in Schieflage und überschlug sich. Dabei touchierte er einen Baum und kam anschließend auf dem Dach im Wald zum Liegen. Die Schwestern wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Vom Hund fehlte jede Spur. Der Russische Toy Terrier ist etwa 25-28cm groß, hat ein schwarzbraunes Fell und trug zum Unfallzeitpunk einen pinken Hundemantel. Nach Zeugenangaben wurde der Hund zuletzt bei Marienhagen gesichtet. Der stark beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 10.000 Euro.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Kathrin Popanda

Telefon: 02261/8199-651

E-Mail: kathrin.popanda@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell