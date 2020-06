Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 27.-28.06.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Sedelsberg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer Am 27.06.2020, gegen 15:13 Uhr kam es auf der B 401 in Saterland zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 56-jähriger Niederländer befuhr mit seinem Motorrad die B401 in Richtung Papenburg. Die 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Elsfleth befuhr die B401 in gleiche Richtung. Der Motorradfahrer bremst ab, woraufhin die Pkw-Fahrerin die Situation nicht erkannte und auf das Motorrad des 56-Jährigen auffuhr. Der 56-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die B 401 war für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Elisabethfehn - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In der Zeit zwischen 26.06.2020, 17 Uhr und 27.06.2020, 09:58 Uhr beschädigte eine unbekannte Sattelzugmaschine beim Abbiegen von der Schleusenstraße in die Loher Straße ein Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Barßel unter 04491-9430 entgegen. Friesoythe - Blitzschlag in Wohnhaus Am 27.06.2020, gegen 18:29 Uhr kam es in der Straße Am Friesoythe Kanal I während eines Gewitters zu einem Blitzeinschlag an einem Wohnhaus. Durch den Blitzschlag wurde das Dach des Hauses beschädigt. Herabfallenden Dachpfannen beschädigte einen auf dem Hof abgestellten Pkw. Die FFW Friesoythe war mit 5 Fahrzeugen eingesetzt. Die Bewohnerin wurde durch Mitarbeiter des Deutschen roten Kreuz (PSNV) betreut. Bösel - Einbruch in Werkstatt In der Zeit zwischen den 26.06.2020, 22:30 Uhr und 27.06.2020, 09:00 Uhr kam es im Bachmannsweg zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Durch unbekannte Täter wurde die Tür zur Werkstatt aufgebrochen. Im Anschluss wurden diverse Werkzeuge und Gartengeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Saterland/ Strücklingen - Trunkenheit im Verkehr Am 27.06.2020, gegen 21:45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung im Bibelter Weg einen 45-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Saterland. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,05 Promille. Dem 45-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den 45-jährigen Saterländer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Saterland/ Ramsloh - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 27.06.2020, gegen 22:45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Eichenstraße einen 32-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Saterland. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,95 Promille. Dem Saterländer musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

