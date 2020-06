Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motorrollerfahrer fährt gegen Baum - zwei Personen verletzt

Mendig, Bahnstraße (ots)

Am 07.06.2020, fuhr gegen 18:55 h, ein 17-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kleinkraftrad, Marke, Piaggio, vom Parkplatz eines Asia-Imbiss auf die Bahnstraße in Fahrtrichtung Obermendig. Mit auf dem Fahrzeug befand sich die 15-jährigie Freundin des Fahrers. Bei der Fahrt vom Parkplatz über den abgesenkten Bordstein, verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte beim Abbiegen an einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Beide Personen wurden beim Unfallhergang verletzt und wurden durch das DRK ins Krankenhaus nach Mayen gebracht.

