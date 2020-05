Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Weyerbusch (ots)

Am 15.05.2020 gegen 13:10 Uhr teilte die Rettungsleitstelle Montabaur einen medizinischen Notfall an der Tankstelle an der B8 in Weyerbusch mit. Die Kollegen des Rettungsdienstes ersuchten die Polizei, sich um ein Fahrzeug eines abtransportierten Patienten, zum Zwecke der Eigentumssicherung, zu kümmern. Bei Eintreffen der Beamten befand sich die Person bereits auf dem Weg ins Krankenhaus Altenkirchen. Im zurückgelassenen Fahrzeug konnten diverse Bierdosen und hochprozentige Alkoholika aufgefunden werde. Zudem roch es stark nach Alkohol. Ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Durch Sichtung des Überwachungsaufnahmen der Tankstelle und Ermittlung weiterer Zeugen, konnte die Fahrereigenschaft zweifelsfrei festgestellt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe bei dem 63-jährigen Mann, wurde entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

