Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dierdorf: Einbruch in Supermarkt

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 08.05.2020 auf den 09.05.2020, ca. 00:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Königsberger Straße in Dierdorf. Drei unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in den Markt ein. Gestohlen wurden Tabakwaren aus dem Markt. Wer hat auffällige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Neuwied.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell