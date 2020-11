Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Wohnung und Lagerraum +++

Oldenburg

Ein unbekannter Täter ist am Montag in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofsallee eingestiegen. Der Täter hatte eine Glasscheibe der Terrassentür zerstört und konnte auf diese Weise die Tür entriegeln. Anschließend durchwühlte er im Erd- und Obergeschoss sämtliche Schränke und Schubladen. Der Einbrecher flüchtete mit Goldschmuck und 2000 Euro Bargeld. (1373934)

Zu einem versuchten Einbruch ist es am Sonntagmittag an der Emsstraße gekommen. Um 12.15 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam die Tür zum Lager-Container eines Elektronik-Geschäfts auf. Die Täter flüchteten nach dem derzeitigen Kenntnisstand ohne Beute. (1372523)

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

