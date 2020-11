POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 80jährige Seniorin prallt mit einem Mercedes gegen einen Verbrauchermarkt+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Dienstag, dem 24.11.2020, gegen 16:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Wie sich während der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort herausstellte, hatte zuvor eine 80jährige Bad Zwischenahnerin mit ihrem PKW Mercedes während eines Parkvorgangs zu viel Gas gegeben. Aufgrund des vorhandenen Automatikgetriebes beschleunigte das Fahrzeug stark und fuhr über einen breiten Grünstreifen hinweg frontal gegen die massive Außenwand des Verbrauchermarktes. Der Mercedes wurde dabei stark beschädigt und auch an dem Gebäude war der Anprall deutlich erkennbar. Neben Polizei und Rettungsdienst wurde vorsorglich die freiwillige Feuerwehr Bad Zwischenahn alarmiert, um die Gebäudefassade nach größeren Beschädigungen zu überprüfen. Die 80jährige Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abschließend von einem beauftragten Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

