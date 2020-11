Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 23-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Bild-Infos

Download

LennestadtLennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (2. November) gegen 22.45 Uhr ist ein 23-Jähriger verletzt worden. Er befuhr mit seinem Pkw die B517 aus Altenhundem kommend in Fahrtrichtung Kirchhundem. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Schlussendlich kollidierte sein Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und kam zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell