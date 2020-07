Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verdächtiger Kinderansprecher festgenommen

Polizei Cochem (ots)

Am Dienstag, 21.07.20, gegen 19.45 Uhr kam es zu einer Festnahme eines verdächtigen Kinderansprechers. Ein 28-jähriger Mann, ein polizeilich bekannter, pakistanischer Asylbewerber hatte in Treis-Karden am Camping-Platz zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren angesprochen. Er fragte nach, ob er sie berühren dürfe und äußerte Gefallen an ihren Bikinis. Nach dem die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Mann, konnte aber von der Polizei festgenommen und überprüft werden. Es stellte sich heraus, dass er zur Abschiebung ausgeschrieben ist, was eine weitere Freiheitsentziehung rechtfertigte. Da jedoch eine Abschiebung aufgrund der Corona-Umstände nicht möglich ist und das Verhalten gegenüber den Mädchen kein ausreichender Verdacht einer Straftat darstellte, wurde er nach weiteren polizeilichen Maßnahmen entlassen.

