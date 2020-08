Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall in Wenzen

Einbeck (ots)

Einbeck Wenzen - B64/Burgstraße; 21.08.2020; 15:30 Uhr

Einbeck (Pag) - Am Freitag, den 21. August 2020, gegen 15:30 Uhr, kam ein 68-jähriger aus Ganderkesee aus bisher ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem am Straßenrand stehenden Baum zusammen. Der Fahrer war im Zusammenhang mit einer Oldtimerausfahrt im Bereich Einbeck unterwegs. Durch den Unfall erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er dem MHH per Hubschrauber zugeführt werden musste. Die B64 wurde für die Zeit der Bergung gesperrt.

