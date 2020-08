Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reste von Tierkadavern illegal entsorgt

Uslar (ots)

Waldgebiet neben der K 449 zw. Wiensen und Bodenfelde (La.) - In der Zeit vom 21.08.2020, gegen Vormittag, bis zum 22.08.2020 entsorgte eine bisher unbekannte Person Reste von Tierkadavern (Gedärme, Fell und Horn) am Rande eines Waldwegs neben der K 449, kurz hinter dem sog. "Wienser Kopf" in Richtung Bodenfelde. Hinweise zum Verursacher erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

