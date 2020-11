Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Schaukästen

Bild-Infos

Download

AttendornAttendorn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag (31. November, 22 Uhr) auf Sonntag (1. November, 9 Uhr) die Schaukästen, die neben einer Bushaltestelle in der Biekhofer Straße in Biekhofen stehen, beschädigt. Auf der rechten Seite wurde der Kasten komplett zerstört, auf der linken Seite wurden die Glasscheiben eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell