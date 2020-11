Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht mit verletzten Fahrradfahrer in Finnetrop

FinnentropFinnentrop (ots)

Am 02.11.2020 befuhr gegen 16:45 Uhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus Finnentrop die Straße "Am Lennedamm". Als er von dieser Straße aus in die Lennestraße abbiegen wollte, kam ihm ein schwarzer Golf entgegen, der jedoch zu weit links fuhr und ihn dadurch schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrradfahrer so stark abbremsen, dass er ins Schlingern geriet und anschließend zu Fall kam. Der Pkw Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort ohne sich zuvor um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

