Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Schwerer Verkehrsunfall in Xanten

Xanten (ots)

Am 17.08.2020, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Mann aus Xanten mit seinem PKW die Straße Alter Postweg in Richtung Marienbaumer Straße. In einer Rechtskurve, kurz vor der Einmündung Marienbaumer Straße, kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus der Fahrgastzelle. Der 77-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand mittlerer Sachschaden. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

