Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmuck und Bargeld weg: Einbruch an der Vitusstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 19. Oktober, zwischen 16.30 und 22.45 Uhr sind unbekannte Täter über ein eingeschlagenes Küchenfenster in eine Wohnung an der Vitusstraße im Stadtteil Westend eingebrochen. Sie klauten Schmuck und Bargeld.

Einem Zeugen ist im Tatzeitraum ein fremder Mann mit schwarzen Haaren aufgefallen. Er klingelte an der Hauseingangstür. Als der Zeuge diese öffnete, entschuldigte sich der Mann und sagte, er habe sich in der Tür vertan. Ob diese Person etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ermittelt die Polizei nun.

Sachdienliche Hinweise zu dem Mann oder andere Zeugenaussagen nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

