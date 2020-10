Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Wuppertal nach vermissten Jugendlichen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Wuppertal bittet um Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Suche nach zwei vermissten Jugendlichen im Alter von 12 und 14 Jahren. Die Jungen wurden letztmalig am 04.10.2020 in der Jugendhilfe Halfeshof gesehen und gelten seither als vermisst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Jungen zusammen unterwegs sind. Sie könnten sich in Begleitung eines Mannes im Alter von 30-40 Jahren befinden der einen größeren, weißen Wagen fahren soll. Nic S. ist 12 Jahre alt, circa 155 cm groß, hat braune Haare und trägt eine Brille. Sein Zwillingsbruder lebt in Mönchengladbach und wird nicht vermisst. Leam C. ist 14 Jahre alt, schlank, circa 170 cm groß und hat dunkelblonde Haare.

Hinweise zu den vermissten Jugendlichen nimmt das zuständige Kommissariat in Wuppertal unter der 0202-2840 entgegen. In dringenden Fällen auch über die -110 und jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Informationen befinden sich unter nachfolgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW. (hm)

https://polizei.nrw/fahndungen

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell