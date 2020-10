Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 51-Jähriger schläft nach Ladendiebstahl ein

Mönchengladbach (ots)

Ein 51-jähriger Mann hat am Samstag, 17. Oktober, gegen 13.30 Uhr in einem Restaurant an der Bahnhofstraße eine Flasche Rotwein aus einem Regal genommen, diese geöffnet und daraus getrunken. Anschließend legte er sich im Restaurant auf eine Sitzbank - und schlief ein.

Auf Grund seiner starken Alkoholisierung konnte der Mann gegenüber den Polizeibeamten keine Angaben zum Sachverhalt machen. Auch ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Die Beamten erteilten dem 51-Jährigen einen Platzverweis für die Rheydter Innenstadt, dem er nachkam. Da er kein Geld bei sich hatte und die Flasche Rotwein nicht bezahlen konnte, erwartet den Mann nun außerdem ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.(km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell