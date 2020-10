Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb stiehlt Bargeld in Spielhalle

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 16. Oktober, gegen 15 Uhr hat ein unbekannter Gast in einer Spielhalle an der Scharmannstraße in Heyden Geld aus der Kasse gestohlen.

Kurze Zeit später tauchte der Dieb in einer anderen Spielhalle an der Odenkirchener Straße auf. Dort entwendete er nichts.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 02161-290. (km)

