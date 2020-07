Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in zwei Büroräume

Paderborn (ots)

(ck) Am frühen Sonntagmorgen (12.07., 00.15 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher in die Innenräume zweier Geschäfte ein, die sich in einem Wohn-und Geschäftsgebäude an der Elsener Straße befinden.

Teils durch gewaltsames Öffnen eines rückwärtigen Fensters und Abbrechen der heruntergelassenen Jalousie verschafften sich die Täter Zugang zu den Büroräumen eines Kosmetik- und Fußpflegestudios sowie eines Trainingsstudios.

Aus dem Kosmetikstudio stahlen die Unbekannten den elektronischen Kasseneinsatz mitsamt Bargeld; die Kassenlade wurde wenig später auf dem Fußweg zwischen der Elsener Straße und Nasse Wenne wieder aufgefunden. Auch aus dem Trainingsstudio wurde Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen.

Tatzeit für beide Einkäufe war offensichtlich um kurz nach Mitternacht am frühen Sonntagmorgen - aufmerksame Zeugen hatte verdächtige Geräusche gehört.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat am Tatort oder in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann sonst Angaben machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

