Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer kommt bei Bremsmanöver zu Fall

Bad Lippspringe (ots)

(ah) Samstag, 11.07.2020, 13:40 Uhr, Bad Lippspringe, Am Vorderflöß, Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Ein 52-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg der Straße Am Vorderflöß in Fahrtrichtung L814. Auf Höhe einer Autowaschstraße wollte ein PKW-Fahrer aus der Waschstraße auf die Straße Am Vorderflöß einbiegen. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, bremste der Radfahrer sein Fahrrad stark ab. Dabei kam er zu Fall. Zu einer Kollision mit dem PKW kam es nicht. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

