Polizei Paderborn

POL-PB: Gestürzte Kradfahrerin

Altenbeken (ots)

(ah) Samstag, 11.07.2020, 19:00 Uhr, 33184 Altenbeken, Bollerbornstraße, Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Eine 16-jährige Kradfahrerin fährt von Langeland in Richtung Altenbeken. Dabei verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutscht über die Gegenfahrbahn in den Graben. Die Verunfallte wird leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

