Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall auf der B 1 - 29-Jährige verletzt sich leicht

Bad Lippspringe (ots)

(ck) Am Donnerstagnachmittag (09.07., 13.20 Uhr) befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Renault Twingo die B1 in Fahrtrichtung Schlangen und verließ diese an der Abfahrt Bad Lippspringe.

Dort geriet sie mit ihrem Fahrzeug aus unbekannten Gründen auf den rechten Grünstreifen und kam von der Fahrbahn ab.

Infolgedessen überschlug sich ihr Twingo und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Die 29-Jährige verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht. Zuvor halfen ihr zwei couragierte Ersthelfer, ihr Fahrzeug zu verlassen.

Mit einem Rettungswagen wurde sie vorsorglich in das Vincenz - Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Der Renault Twingo wurde vom Unfallort abgeschleppt; es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet; es kam zu keinen nennenswerten Störungen des Verkehrsflusses.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell