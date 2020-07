Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenbeken (ots)

(ck) In der Zeit von Sonntag (05.07.) bis Montag (06.07.) drangen bislang unbekannte Täter vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Innenräume eines Einfamilienhauses an der Straße Am Küstengarten ein.

Aus den Räumlichkeiten wurde ein Karton mit Geschirr und Porzellan gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Hauses gesehen? Wer kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

