Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Radfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr kam es im Ulmenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn der Linie 4. Der 16-jährige Radfahrer geriet aus Unachtsamkeit in den Gleisbereich und wurde von der in Richtung Käfertal fahrenden Straßenbahn erfasst. Bei seinem Sturz zog er sich eine leichte Kopfverletzung zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in mit einem Rettungsfahrzeug in eine Klinik gebracht. Der an Fahrrad als auch Bahn entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Käfertal und Gartenstadt war in der Zeit von 20 bis 21 Uhr unterbrochen.

