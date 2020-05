Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und leistet Widerstand gegen die Polizei

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen an der Ampelanlage in Höhe des Quadrates L4 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Mercedes auf einen anderen an der roten Ampel verkehrsbedingt haltenden Mercedes auffuhr. Nicht nur den am haltenden Fahrzeug entstandenen Schaden im Bereich der Heckstoßstange in Höhe von ca. 1000 Euro stellte der unter Alkoholeinfluss stehende 61-jährige Verkehrsteilnehmer in Abrede. Bei der Unfallaufnahme widersetzte er sich außerdem noch den Anweisungen der Polizeibeamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,32 Promille. Dem Unfallverursacher wurde auf dem Polizeirevier Oststadt eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er - im wahrsten Sinne des Wortes - nach Hause gehen. Die vorübergehende Sperrung des rechten Fahrstreifens führte zu einer kurzzeitigen Verkehrsbehinderung.

