Polizei Paderborn

POL-PB: Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(ah) Freitag, 10.07.2020, 14:00 Uhr, 33181 Bad Wünnenberg-Fürstenberg, Marsberger Straße, Verkehrsunfall mit einer getöteten Person, Am Freitagnachmittag befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer die Marsberger Straße von Fürstenberg in Richtung Essentho. Im Verlauf der kurvenreichen Strecke durch den Wald kam der Kradfahrer aus unbekannten Gründen auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 37-jährige Pkw-Fahrerin versuchte noch, auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche eines Ersthelfers erlag der Kradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell