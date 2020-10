Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drogen in Auto konsumiert: 34-Jähriger mit Haftbefehl festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 17. Oktober, gegen 23 Uhr sind einem Zeugen zwei offensichtlich Drogen konsumierende Männer in einem auf der Karmannstraße in Gladbach geparkten VW Polo aufgefallen. Gegen einen der beiden, einen 34-Jährigen, lag ein Haftbefehl vor. Die Beamten nahmen ihn fest.

Die nach dem Anruf des Zeugen eintreffenden Polizeibeamten kontrollierten die im Auto sitzenden Männer und überprüften die Kennzeichen des Wagens. Die angebrachten Kenneichen waren zur Fahndung ausgeschrieben und gehörten nicht zum roten Polo. Das Auto selbst war abgemeldet. Die entstempelten Kennzeichen lagen im Kofferraum.

Der 34-jährige gab zunächst an, dass Auto unverschlossen vorgefunden zu haben, räumte aber später ein, es angeblich gekauft und auch gefahren zu haben. Allerdings verfügt er über keinen gültigen Führerschein, da er vor einigen Jahren eine Fahrerlaubnissperre erhielt. Zudem reagierte ein Drogen-Vortest bei ihm positiv auf Cannabis, Kokain und Opiate.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen mit zur Polizeiwache Rheydt. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Weiter stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahl und Beleidigung vorliegt. Aufgrund dessen nahmen die Beamten den 34-Jährigen fest. Sie schrieben außerdem Strafanzeige unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl von Kraftfahrzeugen und Führen von Kraftfahrzeugen unter Betäubungsmittel. (km)

