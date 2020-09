Polizei Mettmann

POL-ME: Container in Brand gesetzt - Täterfahndung - Heiligenhaus - 2009147

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend des 24.09.2020, gegen 21.20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus auf den Schulhof der Regenbogenschule an der Moselstraße gerufen. Zeugen hatten dort zwei brennende Container für Restmüll und Wertstoffe entdeckt und den Notruf gewählt.

Die Heiligenhauser Feuerwehr konnte die Brände an den zwei jeweils 1.100 Liter Inhalt fassenden Rollcontainern sehr schnell löschen, damit aber nicht mehr verhindern, dass die Kunststoffcontainer zerstört wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.200,- Euro geschätzt.

Die Heiligenhauser Polizei konnte schnell erste Zeugen ermitteln, welche zum Zeitpunkt der Brandentstehung drei bislang noch unbekannte männliche Jugendliche, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, in unmittelbarer Brandortnähe sahen. Insbesondere einer dieser Jugendlichen verhielt sich dabei besonders verdächtig und flüchtete anschließend schnell laufend in Richtung Mainstraße. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich,

- ca. 15 bis 16 Jahre jung,

- ca. 175 cm groß mit schmaler Figur,

- bekleidet mit hellem Pullover, schwarzer Jacke und dunkler Hose.

- einer seiner Begleiter war 14 bis 15 Jahre jung, ca. 160 cm groß und trug ein weißes T-Shirt.

Nach dem Stand der ersten Untersuchungen geht die Polizei von einer Brandlegung als Brandursache aus. Deshalb wurden ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer und weitere Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

