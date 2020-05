Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Brand in einer Firma

Hamminkeln (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags gegen 04.45 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache das Gebäude einer Firma in Dingden in Brand.

Die Feuerwehr ist derzeit noch mit Löscharbeiten in der Weberei an der Frankenstraße beschäftigt.

Nach bisherigem Stand verletzte sich ein Mitarbeiter.

Ob ein Schaden an dem Gebäude entstanden ist, kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell