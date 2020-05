Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken

Voerde - Erneut zeigte sich ein unbekannter Jogger ohne Hose

Dinslaken (ots)

Seit Beginn des Jahres häufen sich die Fälle im Raum Dinslaken und Voerde:

In mindestens sechs Fällen zeigte sich ein Unbekannter am Tenderingssee und entlang der Emscher Spaziergängerinnen in schamverletzender Weise.

Anhand der Personenbeschreibung, die die Zeugen nannten, geht die Kriminalpolizei davon aus, dass es sich in allen Fällen um den gleichen Täter handelt. Die Fahndungen nach dem unbekannten Läufer verliefen bisher ergebnislos.

Auch gestern kam es wieder zu einem Vorfall.

Am späten Nachmittag des Dienstags gegen 17.30 Uhr gingen zwei Frauen aus Dinslaken im Alter von 34 und 36 Jahren auf einem Feldweg entlang der Emscher spazieren. Hier bemerkten sie eine männliche Person, die joggte und untenherum unbekleidet war.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

Südeuropäisches Aussehen, dunkle Augen, dunkles Haar, große Nase, 185 cm - 190 cm groß, athletische Figur, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen) und Turnschuhen.

Die Polizei bittet, die 110 zu wählen, sobald der Exhibitionist wieder auffällt.

Des Weiteren bittet die Kripo um Hinweise. Wer kennt die Person und bei wem hat sich der Mann ebenfalls in schamverletzender Weise gezeigt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell