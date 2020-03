Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200330 - 296 Frankfurt-Ostend: Dieb schläft bei Tatbegehung in Wohnung ein

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Mittag (29.03.2020) begab sich ein 39-jähriger Dieb in eine Wohnung im Frankfurter Stadtteil Ostend auf der Suche nach Wertgegenständen. Da er bei der Tatbegehung in der Wohnung einschlief, konnte er vor Ort festgenommen werden.

Gegen 14 Uhr nutzte der Langfinger den Umstand, dass eine 57-Jährige bei Verlassen die Tür zu ihrer Wohnung in der Ostendstraße unverschlossen lies. Er begab sich in die Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nachdem er Bargeld, eine Bankkarte sowie eine Jeanshose des Opfers an sich genommen hatte, wurde das Bett der Dame zum Objekt seiner Begierde. Nach eigenen Angaben wurde ihm der Drogenentzug an dieser Stelle zum Verhängnis, sodass er während seines Beutezuges einschlief. Als die Wohnungsinhaberin zurückkehrte, fand sie den schlafenden Dieb in ihrem Bett vor und informierte sofort die Polizei, die den Mann durch das Klicken der Handschellen weckte. In seinen Taschen konnten das Bargeld sowie die Bankkarte des Opfers aufgefunden werden. Offensichtlich hatte er auch Gefallen an der Jeanshose der Geschädigten gefunden, diese trug er bei der Festnahme anstatt seiner eigenen am Körper.

