Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200330 - 294 Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 29. März 2020, gegen 15.40 Uhr, war der 41-jährige Fahrer eines Mercedes-Pkw auf der BAB 3 unterwegs in Richung Köln. Zwischen dem Offenbacher Kreuz und Frankfurt Süd wollte er den Fahrstreifen wechseln und zog mit seinem Wagen nach rechts. Dabei übersah er jedoch einen weiteren Mercedes-Pkw, der von einer 53-jährigen Frau gefahren wurde. Er prallte dem zweiten Mercedes ins Heck. Die 53-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts ab und prallte gegen die Leitplanke. Schließlich schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Autobahn und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Dabei wurden die 53-jährige Fahrerin sowie die 20-jährige Beifahrerin verletzt. Beide Frauen kamen anschließend in ein Offenbacher Krankenhaus. Der 41-Jährige hatte ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kollidierte ebenfalls mit der Leitplanke und blieb auf dem Seitenstreifen stehen. Wie sich herausstellte, war der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv. An der Unfallstelle musste die BAB3 für ca. 55 Minuten voll gesperrt werden, anschließend konnten die beiden linken Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Erst gegen 18.20 Uhr, war die Autobahn wieder frei befahrbar. Der insgesamt bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 25.000 EUR.

