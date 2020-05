Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Baucontainer gestohlen

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte stahlen in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, einen Baucontainer (38 m³), der an der Fackelstraße in Höhe eines Umspannwerks zwecks Bauarbeiten abgestellt worden war. Aufgrund der Größe des Containers ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Lkw zum Abtransport genutzt wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 9340, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell