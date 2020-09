Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - die Polizei sucht Zeugen - Wülfrath - 2009148

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine Gruppe Heranwachsender soll am Donnerstagabend (24. September 2020) zwei Müllcontainer an der Kastanienallee in Brand gesetzt haben. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen, die die Täter bei der Brandsetzung beobachtet haben.

Das war passiert:

Gegen 22:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner eine Personengruppe, die auf dem Schulhof des städtischen Gymnasiums randalierte. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die circa fünfköpfige Gruppe bereits entfernt und die Beamten stellten ein offenes Feuer im umzäunten Bereich für die Müllcontainer fest. Um ein Übergreifen der Flammen auf einen nahestehenden Baum zu verhindern, setzten die Polizeibeamten einen Feuerlöscher ein. Die Feuerwehr konnte den Brand anschließend vollständig löschen, es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass sowohl die zwei betroffenen Müllcontainer als auch der Baum durch das Feuer beschädigt wurden. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Eine Fahndung im Nahbereich nach den vermeintlichen Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe im Alter von circa 18-23 Jahren tätigen können, oder sogar die Brandlegung beobachtet haben, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell