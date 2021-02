Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, den 15.02.2021, zwischen 05:00 und 05:20 Uhr, soll es auf der A5, Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Rust und Freiburg-Nord, zu einer Nötigung zwischen einem Sprinterfahrzeug eines Paketdienstes und einem weißen Toyota gekommen sein. Hierbei soll es wohl auch zu einem starken Abbremsen des weißen Toyotas auf dem linken Fahrstreifen gekommen sein.

An der Anschlussstelle Freiburg-Nord verließen beide Fahrzeuge die BAB in Richtung Freiburg-Hochdorf. Im Kreuzungsbereich Am Gehöft/Seestraße kam es dann gegen 05:20/05:30 Uhr zum Verkehrsunfall zwischen den beiden Fahrzeugen.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

VPI/Bru

