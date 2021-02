Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf/Dettighofen: Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.02.2021, stellte die Polizei zwei Autofahrer fest, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Gegen 17:45 Uhr war ein 21-jähriger Audi-Fahrer in Bonndorf in eine Polizeikontrolle geraten. Da der Fahrer drogentypische Anzeichen zeigte, wurde ein Schnelltest gemacht, der positiv auf THC ausfiel. In Dettighofen wurde gegen 23:15 Uhr ein 39-jähriger BMW-Fahrer kontrolliert. Bei ihm zeigte der Drogentest ebenfalls einen positiven Befund bei THC an. Beide Fahrer mussten mit zur einer Blutprobe und ihre Autos stehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell