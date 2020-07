Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Pkw Ford Focus

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

In der Nacht zwischen Sonntag, 5. Juli und Montag, 6. Juli, entwendeten unbekannte Personen einen Pkw Ford Focus an der Saarstraße. Am grauen Fahrzeug waren Geilenkirchener Kennzeichen angebracht. Der Besitzer hatte den Pkw zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr gegenüber seiner Wohnanschrift abgestellt.

