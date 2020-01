Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von 14.01.2020 22:00 Uhr bis 15.01.2020 07:45 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Pulverturmstraße aufgebrochen. Allerdings hatten sie keinen Erfolg, da sie das Geldfach nicht aufhebeln konnten. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Neustadt unter 06321 8540 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

