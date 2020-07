Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verdächtige Drohne (16.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine große Drohne, die über dem Klinikum umherfliege, meldete eine Zeugin am Donnerstag gegen 15 Uhr der Polizei. Beamte des Polizeireviers Villingen bemerkten auf einem Feldweg in der Nähe des Klinikums ein Fahrzeug, in dem ein Mann mit einem Laptop saß. Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige mit seiner Drohne Plastikkugeln über den Feldern abwarf, in welchem sich Eier der Schlupfwespe befanden. Diese werden zur biologischen Bekämpfung des Schädlings Maiszünsler eingesetzt. Der 32-Jährige händigte den Beamten eine Erlaubnis des Regierungspräsidiums Stuttgart aus.

