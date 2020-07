Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugensuche (14.07.2020)

Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, auf dem parallel zur B 34 geführten Fußweg, Höhe Campingplatz "Schachenhorn," ereignet hat. Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg, überholte hierbei drei spazierende Frauen und wendete mit seinem Rad, um den Damen anschließend wieder entgegenzufahren. Dabei mussten die Frauen feststellen, dass der Unbekannte sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 23-24 Jahre, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart, nur bekleidet mit einer knappen grün-/türkisfarbenen Badehose, dunkler Teint. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773/ 920017, zu wenden.

