POL-FR: Schopfheim: Auto kommt bei geschlossener Schranke auf Bahngleis zum stehen

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Sonntag, 14.02.2021 gegen 14.50 Uhr eine 40 Jahre alte Frau, welche die Straße "Am Bahnhof" von Raitbach kommend in Richtung Hausen fuhr. Am Bahnübergang Hausen-Raitbach herrschte stockender Verkehr und statt an der Haltelinie vor dem Bahnübergang zu warten, fuhr die 40-jährige auf den Bahnübergang und kam zum Stehen. Anschließend ertönte das Schranksignal, woraufhin die Frau Panik bekam und mit ihrem Auto rückwärtsfuhr. Dabei kollidierte sie mit der runtergefahrenen Schranke. Dies schlug zunächst die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und streifte anschließend über das Fahrzeugdach. Zu einer Kollision mit dem sich nähernden Zug kam es nicht. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro, an der Bahnschranke mehrere Hundert Euro.

