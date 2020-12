POL-LB: Sersheim: handfeste Auseinandersetzung wegen Mund-Nase-Bedeckung

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Samstagabend gerieten Kunden eines Einkaufsmarkts in der Industriestraße in Sersheim wegen einer nicht richtig platzierten Mund-Nase-Bedeckung in einen Streit, der mit einer handfesten Auseinandersetzung endete. Gegen 19.50 Uhr befanden sich ein 22 Jahre alter Mann und seine 19-jährige Begleiterin im Kassenbereich des Marktes. Vor ihnen stand ein 43 Jahre alter Mann, der gemäß den derzeitigen Erkenntnissen die Mund-Nase-Bedeckung nicht korrekt trug. Auf diesen Umstand sprach ihn der 22-Jährige an. Es entbrannte ein Streitgespräch, im Zuge dessen wohl auch gegenseitige Beleidigungen fielen. Nachdem auch das Pärchen den Einkaufsmarkt verlassen hatte, trafen sie auf dem Parkplatz erneut auf den 43-Jährigen, der zuvor bereits angedroht haben soll, auf sie zu warten. Der Tatverdächtige sei nun auf sei zugegangen, habe zunächst die Frau und dann den 22-Jährigen geschlagen. Anschließend ging er zu seinem PKW und kam mit einem Gegenstand ähnlich eines Stockes zurück. Mit diesem habe er mehrmals auf seinen Kontrahenten eingeschlagen. Letztlich machte sich der Tatverdächtige mit seinem PKW davon und der 22-Jährige alarmierte die Polizei. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die ebenfalls leicht verletzte Begleiterin benötige zunächst keine ärztliche Behandlung. Im Rahmen seines Krankenhausaufenthalts erkannte der 22-Jährige dort seinen Kontrahenten, der sich ebenfalls in Behandlung begeben hatte, wieder. Die Polizei konnte den leicht verletzten 43-Jährigen im Krankenhaus antreffen und die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durchführen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, übernommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien beobachtet haben, sich zu melden.

