Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch/Neuweiler (Feldweg entlang Kreisstraße 1048): Mischlingshündin durch mit Rasierklingen gespickte Wurststücke verletzt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Gegen 20.00 Uhr wurde dem Polizeirevier Böblingen gemeldet, dass im Bereich des Feldwegs parallel der Kreisstraße 1048 (Schönbuchstraße) in Richtung Breitenstein mehrere gespickte Köder ausgelegt wurden. Die sieben Jahre alte Hündin einer 37-jährigen Tierhalterin wurde gegen 18.40 Uhr durch das Aufnehmen von Wurststücken verletzt und musste in der Folge tierärztlich versorgt werden. Durch eine Streifenbesatzung konnten im besagten Bereich mehrere mit Glasscherben und Rasierklingen versehene Köder in Form von Wurststücken festgestellt und gesichert werden. Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen und der Telefonnummer 07031 13 2500 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell