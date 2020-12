Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Bahnhofsnähe

Am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei sowie der integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg ein brennendes Gebäude in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die B27 ist aufgrund der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Personen, umliegende Gebäude oder den Bahnverkehr. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten, der Substanz und der andauernden Löscharbeiten kann das Gebäude noch nicht betreten werden, weshalb nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Angaben zur Ursache oder zur Schadenshöhe gemacht werden können. Die Ermittlungen dauern an.

