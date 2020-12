Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Feuer an der Haustür in Oberlübbe: Polizei sucht Zeugen

HilleHille (ots)

Vor den Eingangstüren zweier Wohnhäuser entlang der Hauptstraße in Oberlübbe sind am Samstagmorgen zwei brennende Gegenstände entdeckt worden. Während in einem Fall die Flammen selbstständig erloschen und keinen Schaden anrichteten, beschädigten sie in dem anderen die Haustür erheblich. Ein Zeuge hatte hier gegen 7.15 Uhr die Bewohner noch rechtzeitig auf den Brand aufmerksam gemacht, die dann mit einer Decke das Feuer erstickten.

Warum es zu diesen beiden Vorfällen kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Dazu gehört auch die Prüfung eines möglichen Zusammenhangs. Die beiden Häuser liegen rund einen Kilometer auseinander.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug entlang der Hauptstraße aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden. Ebenso werden Anwohner um Kontaktaufnahme gebeten, die am Samstagmorgen unbekannte Gegenstände auf ihrem Grundstück vorfanden und dafür bisher keine Erklärung hatten.

