Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zu Auseinandersetzung nach Destel gerufen

StemwedeStemwede (ots)

Weil es in einem Arbeiterwohnheim angeblich zu einer größeren Schlägerei gekommen sei, ist die Polizei am Samstagabend mit mehreren Streifenwagen nach Stemwede-Destel ausgerückt. Letztendlich fanden die Einsatzkräfte einen leicht verletzten 38-jährigen Mann vor, der laut eigenen Aussagen von zwei Mitbewohner verprügelt worden sei.

Um kurz vor 21 Uhr wurden die Beamten über die Auseinandersetzung an der Desteler Straße informiert. Eine Verständigung mit den vor Ort angetroffenen Personen aus Osteuropa gestaltete sich für die Polizisten schwierig. So sollen den Ermittlungen zufolge zwei 30 und 38 Jahre alte Bewohner ihr Opfer in dessen Zimmer angegriffen und mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert haben. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Den Ermittlungen zufolge soll eine Beleidigung am Morgen seitens des Opfers gegenüber dem 30-Jährigen Auslöser des späteren Übergriffs gewesen sein. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Da die beiden Beschuldigten während des Einsatzes mit weiterer Gewalt drohten, wurden sie von den Beamten in Gewahrsam genommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ihnen Blutproben entnommen. Gegen das Duo wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet.

