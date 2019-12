Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.19, 19:00 Uhr bis 25.12.19, 10:00 Uhr wurden in der Sternstraße 2 Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Die Beschädigung befindet sich auf der Beifahrerseite. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

In der Zeit vom 27.12.19, 18:30 Uhr bis 28.12.19, 09:45 Uhr wurde in der Bitscher Straße an einem geparkten grauen Opel der hintere Scheibenwischer abgebrochen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.

