Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem Briefkasten und an einer Schaufensterscheibe

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 27.12.19, 20:00 Uhr bis 28.12.19, 07:00 Uhr hat ein unbekannter Täter in der Schwanenstraße an einem Mehrfamilienhaus den Briefkasten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 100 Euro geschätzt.

Am 28.12.19, gegen 22:48 Uhr, wurde durch eine männliche Person am Anwesen in der Rodalber Straße eine Schaufensterscheibe durch eine Mülltonne eingeworfen. Ein Zeuge hätte einen Mann an der beschädigten Schaufensterscheibe bemerkt. Als er den Mann ansprach, entfernte sich die Person des schnellen Schrittes in Richtung Hügelstraße. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - zwischen 20-25 Jahre - ca. 180- 185 cm groß - schlanke Statur - trug eine graue Jacke mit weißer Kapuze und weißen Schulterteilen sowie eine schwarze Wollmütze

Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

